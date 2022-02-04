В Москве разработали профессиональный стандарт для ассистентов экскурсоводов

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Профессиональный стандарт для ассистентов экскурсоводов разработали в Москве. Он вступит в силу 1 сентября 2022 года, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного комитета по туризму.

"Новый профстандарт, утвержденный приказом Минтруда России, вступит в силу 1 сентября 2022 года. Профессиональный стандарт определяет требования к квалификации ассистентов экскурсоводов (гидов), а также перечень их трудовых обязанностей. Документ был подготовлен рабочей группой, созданной на базе Московского государственного университета спорта и туризма имени Ю. А. Сенкевича, при участии столичного департамента образования и науки, департамента культуры, Мостуризма и туристической отрасли", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что создание новой профессии - ассистент экскурсовода было инициировано правительством Москвы и заместителем председателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Ириной Белых в ответ на соответствующий запрос туриндустрии, ученического и родительского сообществ.

"В обязанности специалиста входит оказание помощи экскурсоводу в сопровождении туристов к объектам показа, местам проведения культурно-зрелищных и спортивных мероприятий, средствам размещения, учет и контроль количества туристов и экскурсантов при предоставлении им услуг, контроль за соблюдением путешественниками правил поведения на маршруте, информирование об антиковидных и других мерах безопасности. Также ассистент экскурсовода оказывает помощь экскурсантам с ограниченными возможностями, взаимодействует с экскурсионными бюро. Это позволяет самим гидам не отвлекаться на технические вопросы и уделить больше внимания содержанию экскурсии или маршрута. Подготовиться к работе ассистентом гида можно уже сейчас", - рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что в Москве, в рамках реализации межведомственного образовательного проекта "Московский экскурсовод", реализуется образовательная программа предпрофессиональной подготовки школьников по профессии "Экскурсовод". В течение пяти лет проект проходил апробацию в образовательных организациях столицы. Он направлен на формирование кадрового потенциала профессионально обученных экскурсоводов, осуществляющих свою деятельность на русском и иностранных языках, что является необходимым условием для успешной реализации туристического потенциала Москвы. Трудоустроиться по профессии можно начиная с 14 лет. По данным ассоциации гидов-переводчиков, экскурсоводов и турменеджеров сейчас в Москве работает свыше 3,7 тыс. экскурсоводов и гидов-переводчиков.