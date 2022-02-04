Более 120 тыс. газифицированных квартир проверено в Москве с начала 2022 года

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Свыше 120 тыс. газифицированных квартир проверено в Москве с начала текущего года. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе АО "Мосгаз".

"Для поддержания высокого уровня надежности газоснабжения жителей города специалисты Общества в составе Комплекса городского хозяйства Москвы один раз в год проводят техобслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования (ВДГО и ВКГО). В Москве газифицировано более 24 тыс. жилых строений, порядка 1,8 млн семей используют бытовой газ. За первый месяц 2022 года специалистами столичного газового хозяйства проверено более 120 тыс. внутриквартирных газопроводов", - сообщили в пресс-службе.

Там отметили, что рабочий процесс организован с соблюдением всех предписаний Роспотребнадзора по эпидемиологической безопасности, специалисты имеют при себе средства индивидуальной защиты. "В АО "Мосгаз" работает автоматизированный комплекс задач "Состояние внутридомового газового оборудования. Техническое обслуживание", где созданы электронные паспорта каждого газифицированного домовладения, в которых содержатся все необходимые для выполнения работ данные по газовому оборудованию. Благодаря данной системе, специалист общества, приходя в квартиру для проведения технического обслуживания, обладает всей необходимой для работы информацией о газовых приборах и результатах проведенного ранее техобслуживания", - заверили в пресс-службе.

По итогам проверки формируется список замечаний и нарушений. Данные о замечаниях и нарушениях в квартирах собственников или внутридомовых систем передаются специалистами АО "Мосгаз" управляющей компании. "Замечания по внутридомовым системам устраняет управляющая компания, по внутриквартирным - ответственность лежит на собственнике или нанимателе жилья. Бумажное уведомление об имеющихся замечаниях направляется жителям от лица управляющей компании", - подчеркнули в пресс-службе.

На сегодняшний день в АО "Мосгаз" работает сервис для уточнения дат проверки - Telegram-бот обратной связи t.me/mosgaz_bot. За неделю и за сутки до визита специалиста бот пришлет уведомление, а также уточнит контактные данные для синхронизации со специалистами, которые будут проверять квартиры в вашем доме. Сразу после проведения проверки через чат-бот можно оценить работу слесаря, приложив фото, видео или записав голосовое сообщение.

"В случае, если вы не сможете быть дома в назначенный день, вам необходимо уведомить об этом районную службу ВДГО МОСГАЗа, воспользовавшись контактными номерами, указанных на сайте общества. Также вы можете воспользоваться чат-ботом: специалисты договорятся о ближайшей возможной дате проверки в вашей квартире", - заключили в пресс-службе.