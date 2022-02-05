Летевшую с Кипра пассажирку задержали во Внуково за отказ надеть маску

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Полицейские задержали в столичном аэропорту пассажирку за отказ надеть маску. Как сообщили ТАСС в пресс-службе управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу, девушка летела с Кипра.

"В 18:20 мск в дежурную часть линейного отдела МВД России в аэропорту Внуково поступила информация, что на борт, выполнявший рейс "Ларнака - Москва" требуется наряд полиции. Одна из пассажирок вступила в конфликт с бортпроводниками из-за отказа надеть средства индивидуальной защиты. По прибытии на борт сотрудники транспортной полиции выяснили, что гражданка - жительница Подмосковья 1977 года рождения - категорически отказывалась надевать маску и выражалась нецензурно в отношении персонала самолета", - сказали в пресс-службе.

Также в полиции отметили, что в отношении правонарушительницы прямо на борту были составлены административные протоколы по ст. 20.1 КоАП РФ ("Мелкое хулиганство") и ст. 20.6.1 КоАП РФ ("Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения").