В Москве завершили капремонт дома, построенного архитектором Гинзбургом

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Восьмиэтажный многоквартирный жилой дом в Тверском районе, выполненный в стиле конструктивизм архитектором Моисеем Гинзбургом, капитально отремонтировали. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе столичного фонда капитального ремонта (ФКР) многоквартирных домов Москвы.

"В многоквартирном доме, расположенном по адресу улица 1-ая Тверская-Ямская 20/1, завершился комплексный капитальный ремонт. Шедевр конструктивизма был возведен в 1949 году известным архитектором Моисеем Гинзбургом. <...> Общая площадь дома превышает 5,5 тыс. кв. м", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что в процессе ремонта особое внимание уделялось фасаду. Специалисты провели расчистку внешней облицовки дома, обработали поверхности специальным антигрибковым составом. На завершающей стадии произвели окраску, вернув объекту исторический цвет.

Также проведен капитальный ремонт крыши дома. В ходе работ деревянные конструкции чердачных помещений обработали огнебиозащитным составом, утеплили чердачные перекрытия, установили пароизоляционную пленку, а также современные минераловатные плиты на основе базальтового волокна. В завершении установили новые противопожарные металлические двери, которые значительно повышают безопасность объекта. Кроме того, в доме появилась новая система центрального отопления, электроснабжения, водоотведения, а также холодного и горячего водоснабжения.

"Восьмиэтажный многоквартирный жилой дом, выполненный в стиле конструктивизм, является важной архитектурной доминантой центра Москвы. Одна из причин - его запоминающийся портрет. Фасад дома акцентирован эркерами, идущими со второго этажа, а контрастное колористическое решение выделяет объект на общем фоне района", - отметили в фонде.

Московская программа капитального ремонта включает более 28,5 тыс. домов общей площадью более 275 млн. кв. м., в которых запланирован ремонт более 355 тыс. инженерных систем и конструктивных элементов зданий, а также замена более 112 тыс. лифтов. Чтобы уточнить сроки и виды работ по программе капремонта, составляют так называемые краткосрочные планы реализации. На 2021-2023 годы такой план уже утвержден, него вошли 4 437 домов столицы общей площадью 34,2 млн квадратных метров. В 2022 году ремонт начнется в 1,7 тыс. домов.