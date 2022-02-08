В Московском планетарии проведут специальную программу в честь Дня всех влюбленных

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Московский планетарий подготовил специальную программу "Знакомства и свидания под звездами" в честь Дня всех влюбленных, который ежегодно отмечается 14 февраля. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе планетария.

"Московский планетарий - это уникальное место, где можно устроить самое романтическое свидание под звездами в любую погоду и любое время года. А к 14 февраля мы подготовили специальную программу - вечер сверхновых знакомств. Программа "Знакомства и свидания под звездами" в Московском планетарии - это возможность встретить свою половинку, встретить интересных людей, узнать много нового и отлично провести время. Как бы ни сложился вечер - он точно будет увлекательным и насыщенным", - рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что для того, чтобы поучаствовать в программе, необходимо заполнить онлайн-анкету на сайте и купить билет в планетарий. Начало программы запланировано на 18:45.

"В программе живое общение, полнокупольный сеанс "Рождение планеты Земля", конкурсы и призы от московского планетария. Стоимость билетов зависит от выбранного места в Большом Звездном зале. Если вы уже нашли свою вторую половинку, то мы приглашаем вас на свидание в самом романтичном месте города. Московский планетарий дает возможность подарить любимому человеку неповторимый вечер в космической атмосфере", - говорится в сообщении

В пресс-службе добавили, что после 21:00 планетарий будет открыт для романтических свиданий. Можно гулять по выставочным залам без других посетителей или смотреть на звезды в Большом звездном зале.

О Московском планетарии

Старейший российский планетарий открыли в 1929 году. Здесь наблюдали за небом, организовывали кружки, проводили встречи с космонавтами и великими путешественниками - среди гостей планетария были Юрий Гагарин, Иван Папанин, Тур Хейердал. В 1990-х планетарий оказался заброшен и возобновил деятельность только в 2011 году. Здесь установили новейшую проекционную систему, добавили 4D-кинотеатр, развернули астрономическую площадку под открытым небом. Теперь в Большом звездном зале можно наблюдать за движением более 9 тыс. небесных тел. В афише Московского планетария - уникальные полнокупольные фильмы, которые будут интересны и детям всех возрастов, и взрослым. Репертуар регулярно обновляется. Кроме научно-развлекательных мероприятий, в планетарии на регулярной основе проходят образовательные курсы, работают астрономические кружки и семейный лекторий.