В Москве планируют благоустроить набережную в Левобережном районе

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Благоустройство набережной в Левобережном районе Москвы запланировано в 2022 году, площадь территории составит 13,7 га. Об этом в своем блоге сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Помимо крупных городских проектов, о которых шла речь в предыдущих постах, в 2022 году дальнейшее развитие получит программа "Мой район" - благоустройство дворов, местных парков, школьных территорий и знаковых объектов во всех районах города, а также реализация множества локальных инициатив. Начну с Северного округа: в этом году здесь планируется осуществить четыре больших проекта. В Левобережном районе благоустроим Набережную канала имени Москвы с прилегающими территориями, общая площадь благоустройства составит 13,7 га", - написал Собянин.

В Молжаниновском районе благоустроят Синявинский сквер. В результате благоустройства там появятся современные спортивные площадки, пикниковые точки и зоны отдыха с шезлонгами. В сквере будут высажены деревья и кустарники, проложены дорожки с фонарями.

Больше десяти лет назад на Коптевском бульваре был построен спортивный городок "Бригантина". Крытый спорткомплекс, площадки для скейта, воркаута, игры в петанк завоевали популярность жителей района Коптево. Однако со временем инфраструктура городка износилась, а оборудование морально и физически устарело.

"Еще один крупный проект будет реализован в Тимирязевском районе - это сквер вдоль улицы Академика Лисицына до улицы Тимирязевской с прилегающими территориями. На территории площадью почти 12 га будет обустроена комфортная пешеходная зона для прогулок и отдыха жителей, в том числе в вечернее время, для чего вдоль тропинок поставят опоры освещения с энергосберегающими фонарями. Дополнительную безопасность пешеходов обеспечат камеры видеонаблюдения", - добавил Собянин.

По его словам, программа-2022 включает и благоустройство 20 школьных территорий. В ходе работ планируется обновить детские, игровые площадки и спортивные комплексы со стадионами, заменить малые архитектурные формы, обустроить уютные зоны отдыха школьников, модернизировать контейнерные площадки и другое.