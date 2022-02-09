Власти Москвы выдали разрешение на реконструкцию ледового дворца в "Сокольниках"

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Мосгосстройнадзор выдал разрешение на реконструкцию ледового дворца в парке "Сокольники" 1967 года постройки. В ходе работ все наземные конструкции демонтируют, оставив фундаменты, сообщила в среду пресс-служба комитета.

"Мосгосстройнадзор выдал разрешение на строительство, в рамках которого запланирована реконструкция ледового дворца в парке "Сокольники" на востоке Москвы в одноименном районе Сокольники. Объект расположен по адресу: улица Сокольнический Вал, дом 1Б. <...> Срок действия разрешения - до 9 октября 2023 года. Сейчас Ледовый дворец - это пятиэтажное здание 1967 года постройки. Его реконструкция предусматривает полный демонтаж наземных конструкций с сохранением фундаментов и строительство современного комплекса", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что новое здание будет представлять собой физкультурно-досуговый и оздоровительный центр. "Ледовый дворец находится на территории объекта культурного наследия регионального значения - парк "Сокольники". И сам парк, и ледовая арена - объекты исторические, дорогие для москвичей, поэтому являются предметом особого внимания Мосгосстройнадзора. <...> После подачи застройщиком извещения о начале работ будет составлен график проверок", - цитирует пресс-служба председателя Мосгосстройнадзора Игоря Войстратенко.

В центре создадут две ледовые арены - 58 на 26 м и 60 на 30 м, спортзал, зал для занятий мини-футболом, шахматно-шашечный клуб, медицинский кабинет, СПА-центр с купелью. Помимо этого, там разместятся раздевалки и санузлы, технические и служебные и помещения, офисы и переговорные, а также буфет и магазины спорттоваров. Возле здания организуют 119 машиномест, в том числе 12 - для маломобильных граждан, а также проведут благоустройство: появятся детская площадка и места отдыха, скамьи и урны, обустроят пешеходные зоны и дорожки, озеленят территорию, установят декоративное освещение.