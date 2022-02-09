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Расписание электричек Московского региона изменится в праздничные дни февраля и марта

Корректировки также внесли в графики движения некоторых поездов

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. График движения поездов изменится в Московском регионе в праздничные дни февраля и марта. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

"Внесены изменения в расписание пригородных поездов для пассажиров, планирующих поездки в выходные и праздничные дни. Движение в Московском транспортном узле будет осуществляться: 22 февраля - по расписанию вторника; 23 февраля - по расписанию воскресения; 24 февраля - по расписанию четверга; 4 марта - по расписанию четверга; 5 марта - по расписанию пятницы; 6, 7 марта - расписанием субботы; 8 марта - по расписанию воскресенья", - сообщили в пресс-службе.

В пресс-службе добавили, что также в графики движения некоторых поездов внесены дополнительные точечные корректировки.

"В региональных центрах расписание также изменится - данная информация будет опубликована на официальном сайте компании, на железнодорожных станциях, остановочных пунктах и в мобильном приложении "Расписание и билеты ЦППК". Приложение доступно в AppStore и Google Play", - заключили в пресс-службе.

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