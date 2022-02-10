Более 90 новых парковочных мест для местных жителей появились в Москве за два месяца

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Свыше 90 новых парковочных мест оборудовали в шести районах Москвы для местных жителей с конца декабря 2021 года. Об этом сообщили ТАСС в четверг в ГКУ "Администратор московского парковочного пространства".

"Если ваша улица включена в зону платной парковки, если рядом расположены крупные точки притяжения, если вы сталкиваетесь с трудностями при парковке своего автомобиля, то в таких случаях мы создаем машиноместа только для владельцев парковочных разрешений. Для нас важно обеспечить приоритет местным жителям при парковке возле дома. В Москве создано еще 92 парковочных места только для местных жителей", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе уточнили, что новые парковочные места появились в районах Таганский, Хамовники, Басманный, Мещанский, Красносельский и Замоскворечье.

Резидентные парковочные разрешения позволяют водителям бесплатно оставлять машину на платных городских парковках своего района проживания с 20:00 до 08:00. Годовая резидентская плата для круглосуточной парковки составляет 3 тыс. рублей.

На данный момент в Москве организовано почти 1,5 тыс. парковочных мест только для местных жителей.