МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Фасад кинотеатра "Звездный" в Москве оформят золотистыми 3D-панелями со встроенной подсветкой. После реконструкции все помещения комплекса будут доступны для маломобильных граждан, сообщила во вторник пресс-служба Москомархитектуры.

"Архитекторы ответственно подошли к реконструкции кинотеатра, вернув ему изначальный архитектурный облик. В то же время с первого взгляда понятно - это уже здание, принадлежащее нашей эпохе: современные отделочные материалы, встроенная подсветка, продуманные с точки зрения логистики планировки, доступность для маломобильных категорий граждан, чего раньше не было. Фасад с объемными металлическими 3D-панелями золотистого цвета почти завершен, основные работы на сегодняшний день ведутся внутри здания", - приводятся слова главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова.

Частично изменится функциональное наполнение: основной объем по-прежнему будут занимать кинозалы, а хаотичная аренда исчезнет. В комплексе начнут работать ресторан, кинобар. Как рассказал автор проекта, основатель бюро "Северин Проект" Александр Балабин, советские фасады были сделаны из дюралюминия и за 40 лет эксплуатации плитки потеряли геометрию.

"На панели постоянно что-то крепили - рекламные баннеры, инженерные системы и так далее. Изначально мы предлагали заказчику снять их, шлифануть, покрасить и повесить обратно, но после расчистки поняли, что это невозможно. <…> В итоге была выбрана классическая раскладка, и осветительные элементы вмонтированы по центру панелей", - прокомментировал эксперт.

Кинотеатр 1974 года постройки расположен на проспекте Вернадского, дом 14. Размер и геометрия объемных панелей фасада сохраняются, равно как и габариты здания. Часть окон была заложена, а где-то, наоборот, были пробиты отверстия. Все инженерные системы вынесены на кровлю, сделана шумозащита. Помимо металлических панелей, закрывающих основной объем здания, в отделке торцевой части используется керамическая плитка светлого оттенка, которая визуально делает здание легче.