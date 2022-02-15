Более 200 светофорных объектов установят в Москве до конца 2022 года

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Свыше 200 новых светофорных объектов планируют установить в Москве до конца нынешнего года. Об этом во вторник сообщили ТАСС в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

"За месяц ЦОДД построил в Москве 10 светофорных объектов: это целых 69 транспортных и 48 пешеходных светофоров. До конца года планируем построить больше 200 объектов", - сказал собеседник агентства.

В ЦОДД отметили, что свыше 200 светофорных объектов будут построены примерно по 200 адресам.

Там же уточнили, что в январе новые светофоры появились на сложных перекрестках с высокой интенсивностью движения, где пересекаются автомобили, городской транспорт и пешеходы, а также по просьбам жителей на нерегулируемых переходах возле школ, детских садов и других мест притяжения. Кроме того, светофоры установили в местах, где часто происходили ДТП.

"По нескольким адресам светофоры еще не подключили. Сейчас заканчиваем работы со знаками, выбираем подходящий режим, чтобы скоординировать их работу с другими светофорами", - добавили в пресс-службе.