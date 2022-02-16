В Москве завершили реконструкцию исторических корпусов Пречистенской пожарной части

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Работы по реконструкции двух корпусов комплекса зданий Пречистенской пожарной части в Москве, который является объектом культурного наследия федерального значения, завершены. Об этом сообщил в среду журналистам заммэра Москвы Петр Бирюков.

"В центре столицы проведены работы по реконструкции двух корпусов комплекса зданий Пречистенской пожарной части, который является объектом культурного наследия федерального значения. Первое пожарное депо в бывшей княжеской усадьбе на улице Пречистенка появилось в 1835 году, и с тех пор городские пожарные подразделения постоянно располагались по этому адресу, последние годы там находятся службы Главного управления МЧС России по Москве. За прошедшее время здания неоднократно перестраивались, но ни разу капитально не ремонтировались, поэтому для сохранения объектов было принято решение провести их реконструкцию", - отметил Бирюков.

Работы стартовали в 2019 году, общая площадь реконструированных корпусов № 6 и № 7 составила почти 2 тыс. кв. м. Выполнены мероприятия по усилению фундамента строений, возведены дополнительные перегородки внутри зданий, обновлены кровля и фасад. При проведении работ были сохранены высотность и цветовая гамма комплекса. В помещениях пожарной части модернизировали все инженерные сети, поменяли системы отопления, горячего и холодного водоснабжения, водоотведения, вентиляции и кондиционирования.

Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что в настоящее время выполняются мероприятия по вводу объекта в эксплуатацию. В отремонтированных зданиях разместятся подразделения департамента ГОЧСиПБ Москвы.