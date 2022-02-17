Парковка в Москве будет бесплатной в День защитника Отечества

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Парковки на улицах Москвы будут бесплатными в День защитника Отечества. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"В День защитника Отечества, 23 февраля, парковка в Москве будет бесплатной. Оплачивать паркинг не придется в том числе на улицах, где действует повышенный тариф (380 или 450 рублей/час в дневное время и 200 рублей/час в ночное)", - говорится в сообщении с уточнением, что платными останутся только парковки со шлагбаумом.

"В праздничные дни на дороги традиционно выезжает меньше машин, поэтому парковки работают для вас бесплатно. Просим внимательно относиться к правилам дорожного движения и парковаться только в специально отведенных для этого местах, чтобы не спровоцировать ДТП и не создать помех движению транспорта" - отметил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, чьи слова приводятся в публикации.