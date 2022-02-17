На базе кинотеатра "Москино Салют" будут проводить показы студенческих фильмов

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Кинотеатр "Москино Салют" выступит площадкой для встреч и показов фильмов, снятых студентами киношкол и киновузов. Первые мероприятия планируют проводить с марта-апреля 2022 года, сообщила генеральный директор киносети "Москино" Наталья Мокрицкая на пресс-конференции ТАСС онлайн.

Данное решение было принято в рамках новых мер поддержки для молодых кинематографистов. Данный указ в рамках онлайн пресс-конференции подписал руководитель столичного департамента культуры Александр Кибовский.

"На базе кинотеатра "Салют" мы создадим студенческий центр для проведения встреч и кинопоказов студенческих фильмов. Практически все киношколы имеют свои небольшие залы, но провести встречу со зрителями или организовать премьеру своей картины там не всегда возможно. Поэтому кинотеатр "Салют" станет таким вот центром. Мы ждем заявки на проведение таких мероприятий от киновузов и киношкол", - сказала Мокрицкая.

Она добавила, что такие мероприятия на базе кинотеатра будут проходить несколько раз в месяц.

"Начнем проводить мероприятия с марта-апреля 2022 года. Также мы готовы предоставить кинотеатр для показа дипломных работ, студенческих работ. Мне, кажется, что это хорошая идея, и мы хотим, чтобы к нам приходила молодежь", - добавила она.

Как пояснила ТАСС Мокрицкая, для показа выпускных работ студентов образовательных учреждений города Москвы в сфере кинематографии получение прокатных удостоверений не потребуется. В целом новые меры поддержки помогут развиваться молодым кинемотографистам.

О киносети

"Москино" - учреждение в структуре департамента культуры города Москвы, управляющее сетью городских кинотеатров. Ежегодно проводит сотни ретроспектив, фестивалей авторского кино, киноклубов, премьер и встреч с режиссерами. Курирует общегородскую акцию "Ночь кино". В сеть входят 13 кинотеатров.