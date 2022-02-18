Москва присоединилась к Глобальному совету по устойчивому туризму

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Москва стала первым российским городом, который стал участником Глобального совета по устойчивому туризму (Global Sustainable Tourism Council - GSTC). Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе столичного комитета по туризму.

"Членство столицы в этой международной организации простимулирует представителей отрасли активнее внедрять принципы устойчивого туризма. Для Москвы как современного мегаполиса важно придерживаться устойчивого развития во всех ключевых сферах, в том числе туристической. До пандемии ее роль в экономике города ежегодно росла. В 2019-м туриндустрия принесла в бюджетную систему Москвы 147 млрд рублей, а сейчас в ней и смежных отраслях трудятся полмиллиона человек", - цитирует пресс-служба заместителя мэра Москвы Наталью Сергунину.

Помимо российской столицы, в организацию входят Берлин, Сингапур, Ванкувер, Афины, Валенсия и другие мегаполисы.

"GSTC разрабатывает критерии устойчивости для туристического рынка. Эти критерии включают в себя социально-экономические, культурные и экологические аспекты. Совет также аккредитует организации, которые сертифицируют туристические направления, отели и туроператоров по утвержденным критериям устойчивости", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что концепция устойчивого туризма предполагает заботу о природе, экономике и социальной сфере туристического направления, в том числе, уменьшение воздействия на местные экосистемы, снижение углеродного следа, увеличение экономической пользы для локальных сообществ и многое другое.

"Уже сейчас многие представители отрасли в Москве придерживаются принципов устойчивого туризма: уделяют особое внимание озеленению, экономно расходуют ресурсы (например, воду и электроэнергию), поддерживают местных производителей, знакомят гостей столицы с местной культурой и кухней. Так, ряд московских отелей отказались от пластиковой упаковки для мыла и других туалетных принадлежностей, а городские кафе и рестораны часто используют локальные продукты от фермеров Московского региона", - заключается в материале.