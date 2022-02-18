На ВДНХ в Москве пройдут тематические экскурсии ко Дню гида

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Тематические экскурсии в честь Дня гида пройдут с 20 по 22 февраля на ВДНХ в Москве. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ВДНХ.

"Экскурсии рассчитаны как на взрослых, так и на детей. Например, в центре "Слово" можно будет побывать в воссозданной первой русской типографии, а в павильоне "Рабочий и колхозница" расскажут о развитии науки в советские времена и покажут оборудование, которое тогда использовали ученые", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной.

Так, например, в воскресенье, 20 февраля, в 16:00 и 19:00 центр славянской письменности "Слово" приглашает на бесплатную обзорную экскурсию "Кириллица в пространстве и времени: от момента создания до наших дней". Посетители узнают о первых алфавитах - кириллице и глаголице, познакомятся с древнейшими литературными произведениями, дошедшими до наших дней. Гости побывают в монастырской келье, земской школе, печатной мастерской. Участие по предварительной регистрации.

"А 21 февраля всех желающих приглашают присоединиться к обзорной экскурсии по территории, увидеть знаковые архитектурные шедевры ВДНХ и узнать интересные факты о выставке. Сбор группы около инфоцентра в левом крыле арки главного входа. Начало экскурсий в 10:30; 13:00; 15:30 и 18:00. Участие бесплатное, по предварительной регистрации", - рассказал собеседник агентства.

В этот же день к празднованию Всемирного дня гида присоединится центр океанографии и морской биологии "Москвариум". Здесь проведут бесплатные обзорные экскурсии по экспозиции "Аквариум". Вместе с гидом гости океанариума познакомятся с удивительным подводным миром и его обитателями, которых в "Москвариуме" насчитывается более 12 тыс. Для участия необходимо приобрести билет на экспозицию и записаться по телефону +7(499)677-99-99. Начало экскурсий в 11:00, 13:00, 15:00, 17:00 и 19:00.

"Помимо этого, 22 февраля в 19:00 и 20:00 в павильоне "Рабочий и колхозница" на ВДНХ проведут дополнительные обзорные экскурсии по выставке "Ф-1: феноменально первый. Атомный проект, который изменил мир". Она проходит в партнерстве с Политехническим музеем и НИЦ "Курчатовский институт". Пять тематических разделов экспозиции расскажут о том, как создавался советский атомный проект и о людях, которые разрабатывали и строили реактор. Гостям покажут редкие рассекреченные документы, уникальные фотографии, личные вещи физика И. В. Курчатова и его коллег", - уточнили в пресс-службе.

О празднике

День гида отмечается 21 февраля. Это один из главных профессиональных праздников для ВДНХ. Экскурсии по ВДНХ начали проводить с момента ее открытия в 1939 году. В первый год работы гостей сопровождали порядка 1,7 тыс. гидов. Экскурсионная деятельность ВДНХ продолжалась вплоть до 1990-х годов и вновь была возобновлена в конце 2012 года.