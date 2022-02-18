В вагонах-автомобилевозах МЖД перевезли на 40% больше транспорта в 2021 году

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Свыше 4 тыс. машин и мотоциклов перевезли вагонами-автомобилевозами в составах пассажирских поездов АО "ФПК" на Московской железной дороге (МЖД) в 2021 году. Об этом сообщила пресс-служба МЖД.

"В 2021 году вагонами-автомобилевозами в составах пассажирских поездов АО "ФПК" на Московской железной дороге перевезено 4,4 тыс. транспортных средств. Это на 42,2% больше, чем за аналогичный период 2020 года (3,1 тыс.). Вагон-автомобилевоз одновременно может перевозить до 4 машин или до 8 мотоциклов. Внутри вагон оборудован специальными приспособлениями для крепления машин и мотоциклов, системами пожарной и охранной сигнализации", - говорится в сообщении.

В настоящее время вагоны-автомобилевозы курсируют в составе поездов №20/19 Москва - Ростов, №102/101 и №104/103 Москва - Адлер, №24/23 Москва - Казань, №10/9 Москва - Самара, а также №20/642 и №642/19 Москва - Ростов - Адлер. К перевозке принимаются легковые автомобили и мотоциклы, максимальные размеры которых не превышают следующие параметры: длина - 6,5 м, ширина - 2,2 м, высота 1,9 - 2 м.

К перевозке вместе с транспортным средством принимается багаж весом каждого места не более 75 кг и общим весом не более 200 кг. Каждое место багажа в сумме трех измерений не должно превышать 180 см. Плата за провоз багажа в транспортном средстве не взимается.

Чтобы воспользоваться услугой по перевозке транспортного средства, необходимо заполнить заявку на сайте ОАО "РЖД", либо в специализированной кассе на вокзале отправления.