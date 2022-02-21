На Казанском направлении МЖД затруднено движение поездов в сторону Москвы

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Пригородные поезда на Казанском направлении Московской железной дороги (МЖД) задерживаются из-за остановки по техническим причинам состава на станции Авиамоторная. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"На Казанском направлении затруднено движение в сторону Москвы из-за остановки состава по техническим причинам на станции Авиамоторная, к нему уже прибыл вспомогательный состав", - говорится в сообщении.

Некоторые пригородные поезда в сторону Москвы идут по другому пути.