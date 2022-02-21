Остановочный пункт Ольгино будущего МЦД-4 откроют в июне 2022 года

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Новый остановочный пункт Ольгино будущего четвертого Московского центрального диаметра (МЦД-4) планируют открыть для пассажиров в июне. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).

"Новый остановочный пункт Ольгино будущего МЦД-4, который возводится между платформами Кучино и Железнодорожная, откроется для пассажиров в июне. На первом этапе он будет обустроен по временной схеме: платформы, мост и павильоны будут выполнены из быстровозводимых конструкций. Такая схема запуска позволит снизить пассажиропоток на соседней станции Железнодорожная, где планируется масштабная реконструкция", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что временная деревянная платформа островного типа длиной 180 м возводится между 1 и 2 главными путями. Для прохода на платформу будет возведен мост из металлоконструкций и два спуска на платформу. Проход на мост будет осуществляться через кассовые павильоны. В настоящее время платформа построена на 70%, начато строительство фундаментов для опор моста.

Кроме того, для удобства пассажиров у новой железнодорожной станции будет организована автобусная остановка.

"С открытием Ольгино начнется реконструкция станции Железнодорожная, где будут возведены 2 новые платформы с навесами во всю длину и самый большой на МЦД мост-конкорс общей площадью 5,2 тыс. кв. м, оборудованный 15 эскалаторами и 7 лифтами для маломобильных граждан. Еще 2 платформы реконструируют", - отметили в МЖД.

Там уточнили, что параллельно в Ольгино будет вестись строительство островной платформы с навесами от осадков на всю длину и моста-конкорса общей площадью свыше 2 тыс. кв. м, который обеспечит выход на платформу, а также будет выполнять транзитную функцию, соединив улицу Молодой Ленинец и Носовихинское шоссе. Для удобства маломобильных групп населения его оборудуют тремя лифтами и восьмью эскалаторами.