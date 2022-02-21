Ввод Московского скоростного диаметра улучшит экологическую ситуацию в городе

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Запуск Московского скоростного диаметра в столице улучшит экологическую ситуацию, в частности, содержание в воздухе диоксида азота и оксида углерода может снизиться на 15-20%. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"Открытие скоростного диаметра уменьшит перепробег транспорта, а также снизит количество автомобильных заторов на дорогах столицы, которые наносят самый большой урон окружающей среде", - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, чьи слова приводятся в сообщении.

По предварительным оценкам, после открытия скоростного диаметра содержание диоксида азота в воздухе может снизиться на 15%, а оксида углерода - на 20%.

В официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта отмечается, что запуск Московского скоростного диаметра разгрузит центр и Третье транспортное кольцо (ТТК) от автомобилей на 20%. Кроме того, транспорт улучшится для 3,6 млн москвичей в 48 районах, а также рассматривается запуск по МСД экспресс-маршрутов транспорта. А дорога в аэропорты Шереметьево и Домодедово сократится на 20-25 минут.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил о решении объединить Северо-Восточную и Юго-Восточную хорды в новую городскую магистраль под возможным названием "Московский скоростной диаметр".