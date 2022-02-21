Капремонт доходного дома Сидамона-Эристова в Москве планируют завершить к лету

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Капитальный ремонт доходного дома Сидамона-Эристова в Москве планируют завершить до конца весны. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе столичного фонда капитального ремонта (ФКР) многоквартирных домов Москвы.

"Ведутся работы по капитальному ремонту жилого дома, расположенного по адресу ул. Малая Бронная, 31/13. Кирпичный дом 1911 года постройки является объектом культурного наследия. <…> Финальный этап - капитальный ремонт подъездов, который завершится до конца весны 2022. Полностью будут обновлены стены и потолки, на ступенях лестниц устранят все трещины и сколы, также установят современное энергоэффективное освещение", - рассказали в пресс-службе.

Там уточнили, что специалисты уделили особое внимание фасаду объекта. Они провели тщательную противогрибковую обработку стен и цоколя, восстановили штукатурный и красочный слои, сохранили историческую расстекловку в местах общего пользования.

Капитально отремонтирована и крыша дома: заменена обрешетка и кровельное покрытие, а в качестве утеплителя уложены минераловатные плиты. Все деревянные элементы обработали огнебиозащитным составом, который значительно снижает риск возникновения пожаров. Также в рамках капитального ремонта заменили сети электроснабжения, водоотведения, холодного водоснабжения, теплоснабжения.

Доходный дом на Малой Бронной был построен по заказу грузинского князя Александра Дмитриевича Сидамон-Эристова для сдачи квартир в наем. Автором проекта выступил петербургский архитектор Виктор Андреевич Величкин. В 1930-х годах дом перешел в ведение Министерства обороны СССР, квартиры в нем выдавались видным советским военачальникам.

Дом выполнен в неоклассическом стиле. Уличные фасады симметричны относительно полуротондальной угловой части, являющейся композиционным центром здания. Второй и третий этажи объединены спаренными полуколоннами с ионическими капителями; на полуколоннах угловой части покоится гладкий антаблемент, над ним полукруглый опоясывающий балкон. В простенках между окнами второго и третьего этажа размещены лепные барельефы, стилизованные под античные. Дверные проемы завершены полуциркульными нишами.