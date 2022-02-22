В Сколково представили робота-собаку, который сверяет строящиеся здания с их моделями

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Робота-собаку тестируют на строительной площадке Международного медицинского кластера в Сколково. На этом устройстве тестируют возможность создавать облака точек внутри строящегося объекта, чтобы затем сформировать внутреннюю часть цифрового двойника и видеть все отклонения от BIM-модели (информационная модель здания), сообщил журналистам руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

"Территория Международного медицинского кластера, правительством определено, - это пилотная площадка для апробирования новых технологий информационного моделирования. <…> Все объекты проектируются только в BIM, введенные объекты эксплуатируются с использованием цифровых технологий. <…> Сегодня показываем промышленного робота, который может формировать "облако точек" внутри здания, впоследствии это "облако точек" будет сопоставляться с BIM-моделью для выявления отклонений от проектных решений", - сказал Загрутдинов.

Он уточнил, что промышленный робот может передвигаться при помощи пульта или в автоматическом режиме по алгоритмам SLAM-позиционирования с помощью лидаров (лидар - световое обнаружение и определение дальности). "Собака" при помощи обработки сигнала отраженного света получает информацию об объектах, находящихся на расстоянии. Время работы робота составляет от 2,5 до 4 часов в зависимости от нагрузки. Собака-робот может нести камеры, лидары, проводить фото, видеосъемку.

"Экспериментальный проект, посмотрим, как будет работать. Его основная задача - контроль и проведение измерений внутри помещений. <…> Отпилотируем в течение этого года, посмотрим, если будет эффект - дальше будем смотреть, нужно ли на других площадках использовать. Для начала мы должны все здания проектировать в BIM - у нас должна быть цифровая модель здания, чтобы было, с чем сопоставлять", - заключил Загрутдинов.