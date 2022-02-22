Реконструкцию трех набережных в Москве планируется завершить в 2024-2025 годах

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Реконструкцию и благоустройство 10 московских набережных планируется провести к 2025-2026 годам, строители ведут работы на трех объектах. Об этом сообщил журналистам руководитель департамента строительства Рафик Загрутдинов.

"Всю Москву-реку "разложили" на концепцию по двум берегам, и сегодня на первом этапе в АИПе находится порядка 10 набережных. В активной стройке три набережные - Крутицкая, Симоновская и Шелепихинская. <…> Остальные набережные по планам находятся на этапе концептуальной проработки", - сказал Загрутдинов, уточнив, что для набережных ведутся большие работы по укреплению береговой линии, модернизации очистных сооружений и т. д.

Как уточнили в пресс-службе столичного департамента, реализация остальных участков набережных в соответствии с АИП предусмотрена в 2025-2026 годах. По двум участкам сейчас ведутся проектно-изыскательские работы, к проектированию еще нескольких участков в департаменте приступят в этом году. По остальным участкам ведется подготовка градостроительной документации.

"Крутицкая набережная - готовность участка почти 25%. В настоящее время ведется строительство камер дождевой канализации, укрепление оползневого склона, устройство свайного основания конструкций набережной. Работы планируется закончить до конца 2022 года", - добавили в пресс-службе.

Реконструкция и благоустройство Шелепихинской набережной проводятся по проекту строительства транспортной развязки на пересечении Северного дублера Кутузовского проспекта, Шелепихинской набережной и ТТК. В настоящее время ведутся работы по берегоукреплению набережной и перекладке инженерных коммуникаций. По контракту работы предстоит завершить в феврале 2024 года.

"Симоновская набережная от Крутицкой набережной до ТТК - полностью работы будут завершены в 2026 году. В настоящее время ведутся подготовительные работы, работы по строительству подпорных стен, переустройству дождевой канализации, строительство подземного пешеходного перехода", - заключили в пресс-службе.