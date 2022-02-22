В Москве в 2022 году установят 3,4 тыс. домовых табличек и более 800 указателей

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Свыше 800 городских указателей, 5,5 тыс. информационных полей и 3,4 тыс. домовых табличек установят в Москве в 2022 году, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.

"Более 800 городских указателей, свыше 5,5 тыс. информационных полей и 3,4 тыс. домовых табличек установим в 2022 году. <…> Единая система навигации создается в столице с 2014 года. Это важный элемент формирования комфортной городской среды: синие таблички с белыми буквами хорошо считываются и органично встраиваются в архитектурное пространство улиц", - говорится в публикации.

Городские указатели и новые информационные поля появятся: на пути к спортивным объектам - базе гребного слалома "Сходня", водной базе "Строгино", центральному стадиону "Динамо" имени Льва Яшина, горнолыжному комплексу "Воробьевы горы", центру биатлона "Новая звезда", центру современного пятиборья "Северный", центру технических видов спорта "Москва"; к 445 домам, где проживали герои Великой Отечественной войны, знаменитые космонавты и летчики, и зданиям, связанным с историей военных лет; к отделениям пенсионного фонда РФ и нотариальным конторам; к образовательным учреждениям, объектам здравоохранения, учреждениям культуры; к станциям метро, МЦД, МЦК.