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Аэропорт Шереметьево проверяют из-за сообщения об угрозе взрыва

Кинологи проверят здание и территорию

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Московский аэропорт Шереметьево проверяют после анонимного сообщения о минировании, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах в четверг.

"Поступило анонимное сообщение об угрозе взрыва в аэропорту Шереметьево. Кинологи проверят здание и территорию на наличие взрывных устройств", - сказал собеседник.

По его словам, аэропорт работает в штатном режиме, однако усилены меры безопасности.

Ранее в четверг неизвестный "заминировал" все районные суды Москвы, а также многие мировые судебные участки.

ФСБ 10 февраля сообщила о задержании 14 участников "сваттинговых" интернет-сообществ, причастных к распространению заведомо ложных сообщений о минированиях в конце 2021 и начале 2022 годов. Организатором и администратором этих сообществ, по данным ФСБ, был гражданин Украины Антон Осипчук.

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