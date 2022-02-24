Информация об угрозах взрыва в судах Москвы оказалась ложной

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Информация об угрозе взрыва в районных и мировых судах в Москве не подтвердилась, сообщили ТАСС в пресс-службе Мосгорсуда.

"Экстренные службы проверили здания всех районных судов Москвы и помещения мировых судебных участков, в которые ранее поступили анонимные сообщения об угрозах взрывов. Нигде опасных предметов обнаружено не было. Сейчас все суды и мировые судебные участки работают в обычном режиме", - сообщили в суде.

Ранее в четверг поступило анонимное сообщение от неизвестных о том, что все районные суды столицы заминированы. Также информация об угрозе взрыва поступила во все мировые судебные участки Москвы. Кроме того, поступило анонимное сообщение об угрозе взрыва в аэропорту Шереметьево. Кинологи проверят здание и территорию на наличие взрывных устройств. Аэропорт работает в штатном режиме, однако меры безопасности усилены.

ФСБ 10 февраля сообщила о задержании 14 участников интернет-сообществ, причастных к распространению заведомо ложных сообщений о минированиях. Организатором и администратором этих сообществ был гражданин Украины Антон Осипчук.