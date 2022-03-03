Собянин осмотрел новый спортивный комплекс "Арктика" в Ново-Переделкино

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг осмотрел новый спортивный комплекс "Арктика" в Ново-Переделкино. Порядка 40 тысяч человек посещает каждый месяц данное учреждение.

"Спасибо большое за этот комплекс, это очень важно для Ново-Переделкино и Москвы. Слава богу, частный инвестор сейчас активно вкладывается в спорт, в хоккейные площадки, бассейны. В последние годы у нас вообще практически нет аукционов, на которых мы выставляем земельные участки под спортивные объекты. Я думаю, что это направление, несмотря на экономические трудности, будет и дальше развиваться. Всегда будут кататься на коньках, плавать. Это уже часть нашей жизни", - отметил Собянин, обращаясь к генеральному директору ООО "Западный лед" Александру Фисенко.

Как отмечается в материалах пресс-службы мэра и правительства столицы, строительство спортивного комплекса "Арктика" было начато в декабре 2019 года и завешено в августе 2021 года. Работы были выполнены за счет средств инвестора. Для организации спортивных тренировок и соревнований в здании площадью 13 тыс. кв. м разместили 4 ледовые арены, 3 спортивных зала, тренажерный зал с бросковой хоккейной зоной и боксерским рингом, зал для игровых видов спорта и зал для занятий хореографией, а также 25-метровый бассейн на 4 дорожки - с отдельной неглубокой детской зоной, саунами и раздевалками.

Работа спорткомплекса

В настоящее время на базе спорткомплекса работают школа хоккея "Красная машина-Арктика", детская школа фигурного катания "Арктика" и театр на льду "Полярные совы", школа плавания "Арктика", а также проводятся индивидуальные и групповые занятия для взрослых и детей, занятия "Мама и малыш" для детей старше одного года, а также занятия для детей с синдромом ДЦП и клуба инвалидов.

Кроме того, как отмечается в материалах, в "Арктике" арендуют лед звезды НХЛ и КХЛ (Кирилл Капризов, Никита Гусев, Дмитрий Орлов, Игорь Шестеркин и другие), любительские и профессиональные хоккейные команды, любительские и детские хоккейные лиги, детские хоккейные школы ЦСКА, "Динамо", "Крылья Советов", "Созвездие", "Витязь", "Ястребы", "Янтарь", команда по хоккею с мячом "Динамо", школы по фигурному катанию Аделины Сотниковой, Нины Мозер, Александра Волкова и Анастасии Гребенкиной.

Спорткомплекс "Арктика" является также домашней ареной для детской хоккейной команды незрячих "Фортуна". Также на базе СК "Арктика" осуществляется спортивная подготовка свыше 270 спортсменов ГБУ "ФСО "Хоккей Москвы" под руководством 8 тренеров по хоккею и 1 тренера по синхронному фигурному катанию на коньках. В свободное от тренировок профессиональных спортсменов время спорткомплекс открыт для всех желающих. Через сайт или специальное мобильное приложение можно арендовать ледовую арену или спортивный зал, а также выбрать тренера, записаться на индивидуальные или групповые занятия и оплатить их.

Отмечается, что ежемесячно новый спорткомплекс посещают свыше 40 тысяч человек. Таким образом, "Арктика" стала крупнейшей точкой притяжения для любителей спорта и здорового образа жизни в районе Ново-Переделкино.