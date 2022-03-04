В Москве при реставрации особняка XIX века обнаружили первое место камина работы Врубеля

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Специалисты обнаружили интересные находки при реставрации XIX века. Так, например, обнаружили в доме место, где изначально располагался камин "Микула Селянинович и Вольга" работы Михаила Врубеля, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"Интересные находки открылись в ходе реставрации особняка XIX века, который занимает посольство Ливанской Республики. Специалисты обнаружили в доме место, где изначально располагался камин "Микула Селянинович и Вольга" работы Михаила Врубеля. Сейчас он находится в Третьяковской галерее. Керамический камин создан по мотивам былины о князе Вольге Святославиче и богатыре-землепашце Микуле Селяниновиче", - говорится в сообщении.

Художник использовал крупные фигурные куски майолики, которые сложились в единую картину, а соединительные швы между ними стали линиями рисунка. Форма камина напоминает фасад здания, увенчанный фронтоном. Впервые печь экспонировалась на Всемирной выставке в Париже в 1900 году и была удостоена золотой медали. Она существовала в шести экземплярах, но только камин особняка на Садовой-Самотечной использовался по назначению - с его помощью отапливали дом. Остальные были декоративными.

"На основе оригинального камина "Микула Селянинович и Вольга" будет создана копия, которую установят на историческом месте. Также под многочисленными слоями краски реставраторы нашли альфрейную живопись, росписи в технике гризайль и узоры из сусального золота в помещениях первого этажа и на парадной лестнице", - говорится в сообщении.

Альфрейные росписи наносили на сырую штукатурку, от классической фрески их отличало разнообразие применяемых красок. В ход шли масляные и темперные краски. На штукатурке предположительно изображены цветы, растения, живописные орнаменты. Техника гризайль отличалась использованием красок многочисленных оттенков одного цвета. Автор работ на стенах дома неизвестен. Сейчас ищут способы сохранения этого уникального декора.

"Комплексная научная реставрация этого особняка - долгожданное событие. Ее проводят впервые за всю историю существования памятника. Работы начались в конце прошлого года, впереди еще много сложных задач, решение которых поможет вернуть памятнику его исторический облик", - приводятся в сообщении слова руководителя столичного департамента культурного наследия Алексея Емельянова.