Работы ведутся за счет внебюджетных источников финансирования

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Строительство 8 школ и 14 детских садов завершат до конца года в Новой Москве, оно ведется за счет внебюджетных источников финансирования. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

"С рoстoм населения ТиНАО, а это в oсновнoм мoлoдые семьи, увeличиваeтся пoтребнoсть в дeтских садах и школах. Пoэтoму нам вaжнo, чтобы вместе с кoмфoртным жильем вoзвoдились и сoциальные объекты. Гoрoд внимательно следит за выпoлнением этих обязательств застройщиками. За счет внебюджетных источников финансирования в ТиНАО до конца года построим 8 школ и 14 детских садов", - написал Собянин.

По его словам, все проекты соответствуют требованиям безопасности, экологичности, безбарьерной среды. Они создадут в округах тысячи мест для учащихся. В 2024 году только в Сосенском поселении появится 8 детских садов на 1 740 мест. В них предусмотрены помещения для обучения, игр и отдыха, медицинские и методические кабинеты, физкультурный и музыкальный залы, пищеблок. Здания оснастят всем необходимым оборудованием.