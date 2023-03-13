Мосгосстройнадзор проведет внеплановую проверку ЖК "Событие", строящегося над тоннелем БКЛ

Работы на стройплощадке ЖК остановлены

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Инцидент в тоннеле Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метрополитена произошел из-за работ застройщика на коммерческом объекте в районе технологической зоны метрополитена. Планируется проведение выездной проверки, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе Мосгосстройнадзора.

Как следует из анализа картографических сервисов, над тоннелем располагается ЖК "Событие". Комплекс возводится застройщиком "Донстрой".

"Мосгосстройнадзор направил обращение в прокуратуру Москвы для согласования проведения внеплановой выездной проверки. По результатам проверки к участникам строительства будут применены меры административного воздействия. В ведомстве также отметили, что работы на стройплощадке ЖК остановлены, создана техническая комиссия по расследованию инцидента", - сообщили в пресс-службе, отметив, что причиной инцидента стало проведение застройщиком работ по дополнительным геологическим изысканиям на коммерческом объекте в районе технологической зоны метрополитена.

По результатам проверки к генподрядчику могут быть приняты меры административного воздействия по части первой (100-300 тыс. рублей) и части третей (700 тыс. - 1 млн рублей или административная приостановка деятельности на срок до 90 суток) статьи 9.4 Кодекса РФ об административных правонарушениях. По предварительной оценке, ситуация произошла по причине неудовлетворительного строительного контроля со стороны застройщика и технического заказчика.

"При проведении застройщиком работ по дополнительным геологическим изысканиям для строительства жилого комплекса на улице Лобачевского в районе технологической зоны метрополитена произошло повреждение тоннеля. Это привело к выбросу глины и песка на пути участка Большой кольцевой линии. Последствия инцидента оперативно устранены, инфраструктура БКЛ не пострадала, движение поездов восстановлено", - рассказали в комитете.

Ранее Telegram-канал столичного департамента транспорта сообщил о восстановлении движения поездов на участке БКЛ московского метрополитена от станции "Аминьевская" до станции "Новаторская" после проверки инфраструктуры. Движение поездов по внутренней стороне Большого кольца было остановлeно более 1,5 часа.

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