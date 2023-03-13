Для двух новых МЦД начали возводить четыре парка экипировки поездов

Парки на станциях Солнечная, Железнодорожная, Раменскоe и Крюково предназначены для размещения электропоездов в ночное время, а также выполнения работ по внутренней уборке электропоездов, заправки их водой и обслуживания санитарных узлов

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Четыре парка экипировки поездов возводятся в столичном регионе, на станциях Солнечная и Железнодорожная - для МЦД-4, в Раменском и Крюково - для МЦД-3. Они предназначены для размещения электропоездов в ночное время, а также выполнения работ по внутренней уборке электропоездов, заправки их водой, обслуживания санитарных узлов, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).

"Экипировка поездов - неотъемлемая часть технологического процесса, которая способствует обеспечению комфорта пассажиров во время поездки. Новые парки возводятся на крупных станциях радиальных направлений, чтобы обслуживать возрастающий парк подвижного состава. Это связано с запуском Московских центральных диаметров и сокращения интервалов движения поездов до 5-10 минут", - отметил начальник МЖД Валерий Танаев, чьи слова приводит пресс-служба.

Так, на станции Солнечная Киевского направления МЖД парк отстоя и экипировки будет состоять из пяти путей по 880 м (на три состава каждый). Емкость парка составит 15 электропоездов. В этих целях ведется реконструкция существующих путей станции с 16-го по 22-й. В Крюково подготовят 11 путей длиной от 297 до 446 м, емкостью 14 поездов.

"На Железнодорожной парк будет включать четыре пути длиной 860-880 м для постановки по три состава на путь. Емкость парка - 12 поездов. В Раменском строится новый парк из 7 путей, имеющий выход на все существующие пути Казанского направления, а также дополнительные новые пути в действующем моторвагонном депо Раменское. Емкость парка [составит] 28 составов", - уточнили в пресс-службе МЖД.

Кроме того, для проезда техники и экипировки поездов в парках формируется специальные площадки в междупутье. Также возводятся объекты вспомогательного назначения и инженерного обеспечения, в частности, служебно-технические здания с пунктом смены локомотивных бригад, бытовые блоки, насосные станции, ведется устройство водопровода для подачи воды через колонки, а также строительству административно-бытовых зданий. Новые парки заработают с запуском двух новых диаметров.

В декабре 2022 года мэр Москвы Сергей Собянин и генеральный директор ОАО "РЖД" Олег Белозеров подписали план-график развития инфраструктуры Центрального транспортного узла в 2023 году. План включает запуск двух новых диаметров "наземного метро" МЦД-3 "Ленинградско-Казанский", МЦД-4 "Киевско-Горьковский", а также 14 новых и реконструированных станций на маршрутах диаметров. Так, запуск МЦД-3 запланирован в августе 2023 года, МЦД-4 - в сентябре.