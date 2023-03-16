Собянин: в Москве отреставрируют Дворец пионеров на Воробьевых горах

В ходе реализации проекта приведут в порядок декор фасадов и восстановят отделку цоколей из натурального камня, отреставрируют мозаичные панно, восстановят утраченные элементы произведений монументального искусства

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Дворец пионеров на Воробьевых горах планируют отреставрировать в этом году, а также благоустроить прилегающую территорию площадью 4 га. Об этом сообщил в четверг в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.

"Дворец пионеров на Воробьевых горах - знаковое место для нескольких поколений москвичей. Через его кружки и секции прошли тысячи юных жителей столицы. Здесь начинали свой путь в профессию многие известные артисты, музыканты, писатели, ученые, спортсмены. <…> При этом за 60 лет легендарный дворец в стиле советского модернизма ни разу комплексно не ремонтировался. И нуждается в обновлении и восстановлении. В ходе реализации проекта приведут в порядок декор фасадов и восстановят отделку цоколей из натурального камня. Отреставрируют мозаичные панно и восстановят утраченные элементы произведений монументального искусства", - написал Собянин.

По его словам, специалисты также выполнят ремонт кровли и козырьков, внешних и внутренних стен зданий, лестничных маршей, перекрытий и полов. Будут заменены двери, окна, витражное остекление и восстановлены зенитные фонари. Внешние и внутренние инженерные системы модернизируют. Важной частью проекта обновления Дворца пионеров станет благоустройство огромной зеленой территории площадью почти 4 га. Приведут в порядок проезды и пешеходные дорожки. В местах перепада высот сделают пандусы для передвижения маломобильных граждан.

На Площади парадов сохранится необычная раскладка дорожек, которая разбивает пространство на квадраты для построения пионерских отрядов. Также планируется ремонт трибуны и лестницы из натурального камня. Украсить территорию планируется цветниками из многолетников. Новое осветительное оборудование будет подобрано с учетом стилистики объекта. Также будет проведена реконструкция Воробьевского пруда у Дворца пионеров, перечислил мэр.

"Специалисты уже завершили очистку акватории от иловых отложений и теперь ремонтируют береговую полосу, укладывают надежный водоупорный слой. В теплый период года на пруду будет создана самоочищающаяся экосистема, включающая более 10 тыс. водных растений: ирисов, камышей, тростников и кувшинок. Ремонт и реставрацию в пяти корпусах Дворца пионеров, благоустройство прилегающей территории и реконструкцию пруда планируем завершить в этом году", - подчеркнул Собянин.

Он отметил, что в результате многопрофильный комплекс станет одним из лучших детских центров дополнительного образования, науки, искусства и спорта.