По инициативе москвичей на площадках для выгула собак появится освещение

Там установят информационные стенды, на которых владельцы смогут оставлять ссылки на групповые чаты

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Более 14,5 тыс. горожан предложили 1 806 идей по развитию инфраструктуры для домашних животных в Москве. Благодаря инициативам жителей на площадках для выгула собак появится освещение и улучшатся условия для комфортного пользования площадкой, сообщается в четверг на портале мэра столицы.

"На платформе "Город идей" завершился проект "Питомцы в Москве". Самым популярным направлением на этапе "Предлагай" стало "Комфортное пользование площадкой" (670 предложений), на втором месте - "Развитие площадок для выгула собак" (594 идеи), а на третьем - "Мероприятия для владельцев" (542 идеи). Благодаря инициативам жителей на площадках для выгула собак появится освещение. Там установят информационные стенды, на которых владельцы смогут оставлять ссылки на групповые чаты", - говорится в сообщении.

Отмечается, что свыше 14,5 тыс. человек предложили 1 806 идей по развитию инфраструктуры для домашних животных в столице, что в 1,5 раза превышает среднее количество подаваемых предложений на проектах в прошлом году.

Городской проект "Питомцы в Москве" появился в 2021 году в рамках программы мэра Москвы "Мой район". Благодаря ему уже модернизировали 33 площадки для выгула и дрессировки собак с учетом пожеланий владельцев животных и кинологов.