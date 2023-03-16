Праздничные световые инсталляции уберут с улиц Москвы в апреле

Заммэра столицы Петр Бирюков отметил, что в темное время суток с такой подсветкой комфортно гулять по улицам, скверам и паркам

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Архитектурно-художественную подсветку в Москве демонтируют в апреле по решению мэра Москвы Сергея Собянина. Об этом сообщил в четверг его заместитель Петр Бирюков в эфире телеканала "Москва-24".

"По решению мэра города Сергея Семеновича Собянина мы не собираемся демонтировать эти конструкции. Москвичи привыкли к тому, что, по сути дела, в течение всего зимнего периода работают инсталляции, работает архитектурно-художественная подсветка, и мы ее, как правило, всегда держим до 8 марта. А в этом году Сергей Семенович принял решение держать все до апреля", - сказал он.

Бирюков добавил, что город берет на себя расходы, создавая комфорт москвичам, потому что в темное время суток с такой подсветкой комфортно гулять по улицам, скверам и паркам.

"Мы пока что до апреля месяца будем все это сохранять, а потом активно начнем демонтировать, собирать все, ставить на склады", - добавил Бирюков.