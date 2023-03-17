Школу и детский сад откроют в Молжаниновском районе Москвы в 2023 году

До конца года они должны принять своих первых воспитанников и учеников

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Детская и взрослая поликлиники, детский сад и школа откроются в Молжаниновском районе Москвы в этом году, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу.

"Молжаниновский район - один из самых маленьких по населению районов Москвы, но один из самых динамичноразвивающихся. И здесь, конечно, требуется особое внимание к развитию социальной инфраструктуры, транспортной инфраструктуры. В этом году одновременно запускается детская и взрослая поликлиники, женская консультация, большая школа на 1 100 мест, большой детский сад на 350 мест", - сказал Собянин журналистам во время осмотра новой поликлиники.

Также Собянин напомнил, что в этом году запускается МЦД-3, две станции которой будут расположены в Молжаниновском районе. Мэр уточнил, что "билеты в Москву будут стоить почти в 2 раза дешевле, и можно будет пересаживаться бесплатно на метро".

"Молжаниново постепенно становится полноценным районом Москвы не только с точки зрения формальных документов, но и по качеству жизни", - подчеркнул мэр.

Как уточнили в пресс-службе столичной мэрии, с 2010 года население района выросло в четыре раза. В строительстве находится порядка 10 больших многоквартирных домов и технопарк с новыми рабочими местами для местных жителей.

Строительство нового учебного здания на 1 100 учеников на территории школы "Перспектива" на Синявинской улице было начато в июне 2022 году и осуществляется в рамках Адресной инвестиционной программы Москвы. Новое здание площадью 16,4 тыс. кв. м возводится по индивидуальному проекту, в нем будет создана комфортная и безопасная образовательная среда для обучения школьников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья. Завершить строительство новых зданий школы "Перспектива" на Синявинской улице планируется летом 2023 года. До конца года они должны принять своих первых воспитанников и учеников.

Строительство пятиэтажного здания медицинского назначения общей площадью 11,8 тыс. кв. м было начато декабре 2020 года. Первых пациентов новая поликлиника на Синявинской улице должна принять в июне 2023 года. В здании будет открыта полноценная детско-взрослая поликлиника на 320 посещений в смену, к которой будут прикреплены порядка 13,2 тыс. человек - 8,7 тыс. взрослых и 4,5 тыс. детей.