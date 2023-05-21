На Южном речном вокзале оборудуют пять причальных зон для судов

Основные работы будут завершены к сентябрю, сообщил мэр Сергей Собянин

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Пять причальных зон для прогулочных и круизных судов, а также три павильона для посадки пассажиров, появятся на территории Южного речного вокзала в Москве в рамках второго этапа благоустройства территории. Основные работы будут завершены к сентябрю, сообщил в воскресенье мэр столицы Сергей Собянин.

"Приступаем ко второму этапу благоустройства - закончим обновление набережной и организуем комфортное общественное пространство на территории вокзала. В рамках работ установим ограждения и дополнительные современные фонари, поставим больше 30 информационных стел, чтобы было удобнее ориентироваться, и оборудование, чтобы информировать пассажиров и посетителей о прибытии и отправлении судов <…>. Организуем там пять причальных зон для судов разного класса - прогулочных и круизных. Для посадки пассажиров установим еще три павильона", - написал он в своем Telegram-канале.

Мэр добавил, что протяженность обновленной набережной составит около 500 м. Также в рамках второго этапа благоустройства пройдут озеленение территории и установка дополнительных лавочек.

"Основные работы планируем завершить к сентябрю", - подчеркнул Собянин.