Около 50 тыс. велосипедистов приняли участие в Московском весеннем велофестивале

Генеральным партнером фестиваля выступил автомобильный завод "Москвич"

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Порядка 50 тыс. человек на велосипедах, самокатах и различном электротранспорте приняли участие в первом в этом году московском велофестивале, который состоялся на Садовом кольце в воскресенье. Об этом сообщил ТАСС заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"Круг по Садовому кольцу проехало рекордное количество участников - около 50 тыс. горожан - на велосипедах, самокатах и электротранспорте. <…> Велосипед - это прекрасная возможность провести время с удовольствием и пользой для здоровья. Но главное, велофестивали показывают, как много в Москве велосипедистов и почему они полноправные участники дорожного движения", - сказал Ликсутов.

Он добавил, что масштабные общегородские велофестивали проводятся в столице ежегодно. "Десятки тысяч москвичей, жителей Подмосковья и других регионов и даже стран приезжают, чтобы насладиться поездкой по главным улицам столицы в колонне таких же, как они, любителей велоспорта", - отметил заммэра.

Прогулка по Садовому

Гости и участники фестиваля начали собираться в стартовом городке на проспекте Академика Сахарова ближе к полудню. Там их встречала развлекательная программа: фотозоны, квесты и задания, выступление артистов и интерактивная программа с ведущим на сцене. Там же были награждены победители и призеры онлайн-розыгрыша и конкурсов, в том числе на лучший костюм и лучший тюнинг велосипедов. Среди призов - велосипеды, смартфоны и другие подарки от организаторов и партнеров мероприятия.

Проверить велосипеды можно было в веломастерских, а почистить - на мойке. Кроме того, участники могли осмотреть выставки велосипедов, посетить зону отдыха и перекусить в фудкортах и в зонах дегустации.

Старт велогонке был дан в 13:00. Маршрут велосипедистов охватил Садовое кольцо - 16 км. Перед основной колонной стартовали участники на электросамокатах, сигвеях, моноколесах и других средствах индивидуальной мобильности.

По ходу маршрута были организованы 4 фестивальных городка, посвященные крупным проектам "Московского транспорта". Площадки расположили в районе ул. Баррикадной (семейная площадка, посвященная Московскому скоростному диаметру), в парке "Музеон" и в Парке Горького (молодежные площадки, посвященные Московским центральным диаметрам) и в парке усадьбы Усачевых-Найденовых (культурная площадка, посвященная Большой кольцевой линии).

Участники могли заезжать в эти городки, где до вечера работали интерактивные фотозоны и уличный кинотеатр, веломастерские, арт-объекты и фудкорты, а также беговелы для детей. Также можно было посмотреть выступление велоцирка и BMX-шоу, сделать себе смузи, крутя педали, посетить площадки электротранспорта, фестиваль красок, зону шаржей и различные творческие и танцевальные мастер-классы.

Поддержка велосообщества

Прошедший велофестиваль поддержали более 40 компаний и организаций. Многие из них устроили в стартовом городке и на промежуточных площадках активности для велосипедистов. Это фотозоны от программ "Мой район" и "Другое дело", выступление артистов проекта "Музыка в метро", велоцирк, всевозможные арт-объекты, интерактивные и спортивные площадки, мастер-классы по танцам и живописи, а также другие развлечения для детей и взрослых.

Генеральным партнером фестиваля выступил автомобильный завод "Москвич". Велофестиваль поддержали телеканал "Москва-24", радио Energy, Zasport, "Юрент", "ВКонтакте", "Сбермегамаркет", "Холодильник.ру", "Барьер", регбийный клуб "Динамо-Москва", "Яндекс", Федерация велосипедного спорта России, Школа акварели Сергея Андрияки, мастерская "Велодело" и другие.

Пассажиры пригородных поездов ЦППК и МТППК в день весеннего велофестиваля могли провезти велосипеды бесплатно. На МЦД и в "Аэроэкспрессах" плата за транспортировку велосипедов также не требовалась. Кроме того, в воскресенье действовали специальные тарифы аренды велосипедов "Велобайк". Также к велофестивалю были выпущены тематические транспортные карты "Тройка", которые можно приобрести на станциях Большой кольцевой линии.