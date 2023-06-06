Врезку новых газопроводов завершили на северо-западе Москвы

Они прослужат более 40 лет и обеспечат надежное газоснабжение жилого фонда района Покровское-Стрешнево и некоторых социальных и административных учреждений, сказал гендиректор АО "Мосгаз" Гасан Гасангаджиев

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Столичные газовики обновили более 2 км газовых сетей низкого давления в районе Волоколамского и Иваньковского шоссе. Работы в местах пересечения транспортных артерий проводились без перекрытия движения и отключения потребителей от подачи газа, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе АО "Мосгаз".

"Реконструкция газопроводов началась в январе 2022 года. За время проведения работ стальные газопроводы были заменены на полиэтиленовые. Они прослужат более 40 лет и обеспечат надежное газоснабжение жилого фонда района Покровское-Стрешнево и ряда социальных и административных учреждений", - сказал гендиректор АО "Мосгаз" Гасан Гасангаджиев, чьи слова приводит пресс-служба.

Выбор бестраншейного метода позволил провести реконструкцию с минимальными разрытиями. Для этого специалисты пробурили пилотную скважину, а затем увеличивали диаметр тоннеля расширителем до нужных размеров.

"Бестраншейные технологии стали неотъемлемой частью городского хозяйства. Благодаря им удается качественно формировать комфортную городскую среду и обеспечивать бесперебойную жизнедеятельность мегаполиса", - отметили с компании.

Так, на пересечениях с автомобильными дорогами, проездами и другими инженерными сооружениями подземные газопроводы принято прокладывать в футлярах. Например, в ходе протяжки газопровода через Волоколамское шоссе сначала производилась протяжка футляра из композитного пластика, а затем самой рабочей трубы.

"Общая длина пересечения дороги с газопроводом составила 180 м. Футляр воспринимает давление грунта и подвижные нагрузки от транспорта, в этом его преимущество. После укладки трубопровода концы футляра специалисты герметично уплотняют", - заключили в пресс-службе.