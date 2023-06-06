Для Музея транспорта Москвы реставрируют и приспосабливают гараж Мельникова

В конце 2024 года в гараже откроется постоянная экспозиция музея, а памятнику архитектуры советского авангарда вернут исторический облик

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Работы по реставрации и приспособлению под современное музейное пространство гаража Константина Мельникова ведутся на Новорязанской улице в Москве. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе Музея транспорта столицы.

В конце 2024 года в гараже откроется постоянная экспозиция музея, а памятнику архитектуры советского авангарда вернут исторический облик.

"Ведется реставрация и приспособление [объекта]. <...> Полностью выполнено усиление фундамента, выполнена закладка поздних проемов, сделано лазерное сканирование фасадов, по результатам которого ведется вычинка. Устроена обвязочная балка по верху стены, ведутся работы по реставрации кирпичной кладки", - сказал собеседник агентства.

Проектом гаража Мельникова, расположенном в доме 27 на Новорязанской улице, занимаются архитектурное бюро "Проект Меганом" и архитектурно-реставрационная мастерская "Фаросъ".

"Обычно сначала строится здание музея, а затем музейные проектировщики создают экспозицию. <...> Нам представилась уникальная возможность с момента создания концепции музея и в последующем проекта реставрации и приспособления работать одновременно в одной группе с архитекторами и музейными проектировщиками", - заявила журналистам директор Музея транспорта Москвы Оксана Бондаренко.

Она добавила, что в то же время архитекторы корректируют решения музейных проектировщиков. Таким образом, ведется постоянная работа по трем направлениям и задачам: сохранение памятника, обустройство экспозиции и возведение архитектуры здания.

"Проект реставрации гаража Константина Мельникова под Музей транспорта Москвы сравним по значимости с трансформацией ГЭС-2. Вообще надо сказать, что мало где в мире строится столько культурных объектов, как в Москве. Мэр [города] Сергей Собянин активно поддерживает развитие так называемой "третьей функции" в городе - объектов спорта, культуры, досуга. Самые крупные музейные институции, [такие как] Третьяковка, Пушкинский музей, ВДНХ расширяют площадки, модернизируются. Каждый такой проект оказывает влияние на весь город в целом, и новое пространство на Новорязанской улице также даст мощный импульс", - сказал в беседе с журналистами главный архитектор города Москвы Сергей Кузнецов.