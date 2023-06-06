Высший совет ЛДПР поддержал выдвижение Чернышова кандидатом в мэры Москвы

Политик выразил уверенность в том, что кампания будет активной, а ее основными темами станут "работа с москвичами напрямую во дворах, защита прав людей, решение проблем в области ЖКХ, образования, системы здравоохранения, благоустройство и контроль за соблюдением прав старшего поколения, самозанятых и людей труда"

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Высший совет ЛДПР на заседании во вторник поддержал выдвижение вице-спикера Госдумы Бориса Чернышова кандидатом на выборах мэра Москвы, соответствующую рекомендацию совет дал делегатам предстоящей партийной конференции. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ЛДПР.

"Сегодня на заседании высший совет ЛДПР поддержал выдвижение вице-спикера Госдумы Бориса Чернышова на предстоящих выборах мэра Москвы и рекомендовал делегатам предстоящей конференции московского городского отделения ЛДПР 21 июня проголосовать за его кандидатуру", - сказали в пресс-службе.

По итогам заседания сам Чернышов выразил уверенность в том, что кампания будет активной, а ее основными темами станут "работа с москвичами напрямую во дворах, защита прав людей, решение проблем в области ЖКХ, образования, системы здравоохранения, благоустройство и контроль за соблюдением прав старшего поколения, самозанятых и людей труда".

Единый день голосования в 2023 году пройдет в России 10 сентября. Жителям столицы предстоит выбрать мэра. Сейчас этот пост занимает Сергей Собянин, который был утвержден в своей должности Мосгордумой по представлению бывшего тогда президентом РФ Дмитрия Медведева 21 октября 2010 года. После этого Собянин дважды переизбирался на этот пост. В 2018 году за его кандидатуру проголосовали 70% избирателей.