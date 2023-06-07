Мосгордума рассмотрит проект постановления о назначении выборов мэра

Они должны быть объявлены не позднее 12 июня, после чего начнется выдвижение кандидатов

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Депутаты Мосгордумы на пленарном заседании в среду рассмотрят проект постановления о назначении выборов мэра столицы в 2023 году. Это следует из повестки дня заседания, опубликованной на сайте столичного парламента.

"Вопрос 2. Проект постановления Московской городской думы "О назначении выборов мэра Москвы", - значится в документе.

Там уточняется, что проект о назначении выборов мэра Москвы на 10 сентября был внесен в городской парламент комиссией по организации работы думы в первоочередном порядке 30 мая.

Мосгордума назначает выборы мэра столицы за 90-100 дней до единого дня голосования. В этом году он запланирован на 10 сентября, в связи с чем выборы должны быть объявлены не ранее 2 июня и не позднее 12 июня, после чего начнется выдвижение кандидатов.

Решение Мосгордумы вступит в силу после опубликования в течение пяти дней после принятия. Затем ожидаются партийные конференции.

Единый день голосования в 2023 году пройдет в России 10 сентября. Жителям Москвы предстоит выбрать мэра. Сейчас этот пост занимает Сергей Собянин, который был утвержден в своей должности Мосгордумой по представлению президента РФ Дмитрия Медведева 21 октября 2010 года. После этого Собянин дважды переизбирался на этот пост. В 2018 году за его кандидатуру проголосовали 70% избирателей.