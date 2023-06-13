Производство обуви в Москве выросло на 58% в I квартале этого года

Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что в январе - марте 2023 года столичные предприятия выпустили 2,5 млн трикотажных и вязаных изделий для взрослых и детей, 435 тыс. пар обуви, а также 381 тыс. единиц спецодежды для сотрудников сферы услуг, предприятий и медицинских учреждений

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Производство обуви в Москве в I квартале 2023 года выросло на 58%, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге во вторник.

"В I квартале 2023 г. производство одежды в Москве выросло на 94,6%, производство обуви увеличилось на 58%", - написал мэр.

Собянин отметил, что в январе - марте этого года столичные предприятия выпустили 2,5 млн трикотажных и вязаных изделий для взрослых и детей, 435 тыс. пар обуви, а также 381 тыс. единиц спецодежды для сотрудников сферы услуг, предприятий и медицинских учреждений. Мэр подчеркнул, что во многом это результат ухода многих западных брендов, и московские производители одежды осваивают освобожденные ниши.

Мэр добавил, что на сегодняшний день в сфере легпрома Москвы работают 250 больших, средних и малых предприятий, на которых трудятся порядка 10 тыс. человек. "Город выпускает практически все категории одежды и обуви: от детских костюмчиков до полярных комбинезонов. Шьет вязаные, трикотажные, меховые и кожаные изделия, активно используют экоткани и другие нетрадиционные материалы. Рождает новые бренды и создает оригинальные коллекции", - написал Собянин.

Мэр подчеркнул, что сейчас столица занимается масштабированием производств. В частности, планируется увеличить площадь отраслевого кластера "Кунцево" c 21 тыс. до 80,8 тыс. квадратных метров.