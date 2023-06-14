В Москве на выездных площадках с 2019 года поженились более 37 тыс. пар

Всего для столичных молодоженов доступно около 200 мест для регистрации брака

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Более 37 тыс. пар зарегистрировали свой брак на выездных площадках Москвы, в этом сезоне доступно свыше 30 таких локаций. Об этом сообщила в интервью ТАСС начальник столичного управления ЗАГС Светлана Уханева.

"Среди столичных молодоженов регистрация брака на выездных локациях становится популярнее. Для пар бесплатно доступны самые разные площадки - от старинных усадеб до современных пространств и небоскребов "Москва-сити". Нужно только оплатить стандартную госпошлину в 350 рублей при подаче заявления о заключении брака. Всего на выездных площадках с 2019 года поженились уже более 37 тыс. пар. Их выбирает четверть молодоженов, которые регистрируют брак в торжественной обстановке. А в прошлом году популярность необычных локаций выросла почти на 40%, на площадках проекта "Новые адреса счастья" поженились около 14 тыс. пар", - сказала Уханева.

Она напомнила, что всего для столичных молодоженов доступно около 200 мест для регистрации брака. Более 60% молодоженов выбирают торжественную регистрацию брака, которую можно провести во дворцах бракосочетания и на выездных локациях в рамках проекта "Новые адреса счастья".

По словам начальника управления, для тех, кто желает заключить брак в неторжественной обстановке, услуга также должна быть оказана качественно. Поэтому заключить брак можно в любом центре госуслуг "Мои документы". При этом во флагманских офисах Восточного, Юго-Восточного, Северного, Северо-Западного и Западного административных округов, а также в обновленных районных центрах госуслуг есть отдельные кабинеты с фотозонами, где новобрачные могут сделать свадебные снимки на память.

"Проект "Новые адреса счастья" обновляется и расширяется каждый год. И если в самом начале в его перечне было 20 выездных локаций для регистрации брака, то в пятом сезоне молодоженам уже доступно более 30 площадок. В 2023 году юбилейный сезон проекта начался накануне праздника Красная горка, 22 апреля, с запуска парада свадебных речных трамвайчиков. Пять разноцветных теплоходов одновременно отправились с набережной Москвы-реки и курсировали целый день. На каждом трамвайчике проходили регистрации брака, в этот день там поженились 50 пар", - напомнила Уханева. Она добавила, что в этом году в Москве также впервые запустили новый формат для заключения брака с включением в торжественную церемонию свадебного танца. Такая церемония будет доступна только на одной специализированной выездной площадке - в бальном зале отеля "Хилтон Ленинградская". Для этого формата были выбраны самые популярные красивые даты в 2023 году - 23-е числа с июня по сентябрь.