Самыми необычными детскими именами в Москве стали Денница и Марио

Среди девочек по-прежнему популярны имена София или Софья, Анна, Мария, Ева и Виктория, а среди мальчиков первое место занимает имя Михаил, рассказала начальник столичного управления ЗАГС Светлана Уханева

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Самыми необычными детскими именами в Москве за первый квартал 2023 года стали Денница, Веста, Марио и Эрвин. Об этом сообщила в интервью ТАСС начальник столичного управления ЗАГС Светлана Уханева.

"Среди необычных женских популярных имен можно выделить Милану, Киру, Есению и Агату. Также встречаются редкие необычные имена - Капитолина, Стелла, так назвали в первом квартале 2023 года по три девочки, Глафирой назвали двух москвичек. По одной девочке назвали Барбара, Весна, Веста, Денница, Светозара, Матрона и Эврика. Среди мужских встречались такие необычные и редкие имена, как Оганнес, Фома, Юлиан, Лукас Рики, Марио, Тео, Эрвин и Модест", - сказала Уханева.

По ее словам, пятерка популярных имен среди новорожденных в первом квартале 2023 года не изменилась. Среди девочек по-прежнему популярны имена София или Софья, Анна, Мария, Ева и Виктория. Среди мальчиков первое место пока занимает имя Михаил, несмотря на многолетнее первенство имени Александр, это имя в первом квартале 2023 года среди маленьких москвичей на втором месте. Дальше традиционно идут Максим, Марк и Лев.

Начальник управления также отметила, что раньше регистрация рождения ребенка проходила в отделах ЗАГС. В Москве в рамках пилотного проекта в 2015 году была запущена регистрация рождения в центрах госуслуг "Мои документы". Данная услуга стала пользоваться спросом, и в настоящий момент зарегистрировать рождение ребенка можно в любом центре госуслуг, независимо от места рождения малыша или регистрации родителей.

"Кроме того, в 2022 году на Едином портале госуслуг запустили суперсервис "Рождение ребенка". Родители могут зарегистрировать рождение ребенка полностью в электронном виде без посещения органа ЗАГС при условии, что мама дает согласие на выдачу медицинским учреждением, где проходили роды, электронного медицинского свидетельства о рождении, на основании которого можно подать заявление на портале госуслуг. А гербовое свидетельство о рождении родители могут получить позже при посещении органов ЗАГС", - добавила Уханева.