В Москве застройщикам отдали 12,5 тыс. га для реализации городских проектов

Из них 45 га - под реновацию, 103 га - для транспортных и инженерных объектов и 28,5 га - для жилья, административных зданий и социальных объектов, рассказал руководитель департамента городского имущества Максим Гаман

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Власти Москвы заключили договоры с застройщиками на выделение земель под реализацию городских программ общей площадью 12,5 тыс. га с 2012 года. Об этом в интервью ТАСС сообщил на Петербургском международном экономическом форуме министр правительства столицы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

"Предоставление участков для реализации городских проектов - еще одно важное направление нашей работы. С 2012 года с застройщиками, которые возводят объекты социальной, транспортной инфраструктуры, а также жилье по программе реновации, были заключены договоры на 12,5 тыс. га земли под застройку", - сказал Гаман.

По его словам, только с января по май 2023 года выделено 176 га, из которых 45 га - под реновацию, 103 га - для транспортных и инженерных объектов и 28,5 га - для жилья, административных зданий и социальных объектов.

Кроме того, всего в столице сейчас активно реализуется 31 проект комплексного развития территрий, из них 22 - на участках бывших промзон. Реализацией 11 проектов - "Октябрьское поле", двух участков "Коровино", "Кунцево", "Алтуфьевское шоссе", "Братцево", "Теплый Стан", "Автомоторная", "Дегунино-Лихоборы", "Вагоноремонт", "Южное Очаково" - занимаются инвесторы. Для реорганизации 11 участков бывших промзон "Южный порт", "Грайвороново", "Варшавское шоссе", "Северянин", "Кирпичные улицы", "Западная водопроводная станция", "Свиблово", двух участков "Кунцево", "Черемушки", производственной зоны "Алабушево" столица назначила операторов. Еще в программу вовлечено девять неэффективно используемых территорий, перечислил министр.

"На первом из проектов КРТ - участке бывшей промзоны "Октябрьское Поле" - уже можно увидеть результаты: там построены школа на 800 учеников и жилой дом с пристроенным медицинским центром, завершен монтаж железобетонных конструкций еще четырех жилых корпусов и детского сада. В работе - еще один детский сад, три жилых корпуса и технопарк. Общая площадь возводимых объектов составляет почти 185 тыс. кв. м", - добавил Гаман.