В Москве с начала года более 190 объектов признали самостроями

Самыми крупными объектами, которые снесли по решению суда, стали здание торгового центра "Гранд сити" и торговые павильоны на Матвеевской улице и в Сумском проезде, рассказал руководитель департамента городского имущества Максим Гаман

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Власти Москвы ведут планомерную работу по выявлению самостроев, с начала года суд признал более 190 построек незаконными. Об этом в интервью ТАСС сообщил на Петербургском международном экономическом форуме министр правительства столицы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

"Мы ведем системную работу по выявлению самостроев. Госинспекция по недвижимости обследует объекты и проверяет наличие нарушений, а департамент городского имущества ведет судебную работу для сноса самовольных построек и признания права собственности города на них. <…> С начала 2023 года суды различных инстанций признали 194 объекта самовольными. Всего в производстве судов сейчас около 2,2 тыс. таких дел", - сказал Гаман.

По его словам, самыми крупными объектами, которые уже снесены на основании решения суда, является здание торгового центра "Гранд сити" площадью свыше 6,5 тыс. кв. м на улице Золоторожский Вал, д. 42 - территорию там благоустроили, а также торговые павильоны на Матвеевской улице и в Сумском проезде площадью почти 2,2 тыс. и более 1,5 тыс. кв. м соответственно.

На 5-й Мякининской улице снесли несанкционированно использовавшееся под гостиницу здание общей площадью 2,5 тыс. кв. м. По этому объекту поступало множество обращений от жителей районов Кунцево и Строгино, которым его эксплуатация доставляла большие неудобства. Кроме того, сейчас на стадии сноса находится административное здание площадью более 8 тыс. кв. м на Угрешской улице, перечислил министр.