В Москве подвели итоги конкурса "Лидеры цифровой трансформации-2023"

Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что на последнем этапе конкурса участники решали задачи, поставленные городскими ведомствами и коммерческими организациями

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Итоги конкурса на соискание премии мэра Москвы "Лидеры цифровой трансформации-2023" подвели в столице. Об этом в четверг сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге.

"Заявки на участие прислало рекордное число ИТ-специалистов со всей России и 37 стран мира, включая Аргентину, Беларусь, Индонезию, Иран, Казахстан, Китай, Мексику, ОАЭ, Сербию, Тунис, Турцию. По результатам рассмотрения заявок было сформировано 1 103 команды, из них 210 вышли в финал", - написал мэр.

Собянин отметил, что на последнем этапе конкурса участники решали задачи, поставленные городскими ведомствами и коммерческими организациями. Он добавил, что коммерческие компании выразили заинтересованность в разработке и внедрении представленных конкурсантами цифровых решений, в частности, в сервисе планирования передачи данных от космических аппаратов на земные станции, прототипе умного помощника в российский корпоративный мессенджер tada.team, а также сервисе для прогнозирования спроса на авиарейсы.

"В ходе трехдневного финала конкурсанты общались с экспертами и постановщиками задач, дорабатывали свои технологические решения. После чего представили проекты экспертному жюри, которое определило победителей и призеров", - добавил Собянин.

Победителями и призерами конкурса стали 63 коллектива. В их числе команды из 27 регионов РФ и 9 стран мира, в том числе из Турции, Казахстана, Армении, Белоруссии, Чехии, Черногории, Австралии, Китая, Израиля.

"В этом году мы в два раза увеличили призовой фонд конкурса - до 42 млн рублей. Коллективы, занявшие первые места, получили по 1 млн рублей, вторые - по 600 тыс., а третьи - по 400 тыс. рублей", - подчеркнул мэр.