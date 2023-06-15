Эстакаду на Киевском шоссе около поселка Селятино откроют в этом году

Ее протяженность составит 582 метра

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Разворотную эстакаду на Киевском шоссе в районе поселка Селятино планируют открыть для автомобилистов до конца текущего года. Об этом сообщил в четверг журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"В рамках реконструкции Киевского шоссе у поселка Селятино при движении из Москвы в сторону области было предусмотрено строительство разворотной эстакады протяженностью 582 м. Уже до конца этого года мы планируем завершить работы и запустить по ней автомобильное движение", - сказал он.

Бочкарев уточнил, что по окончании строительных работ будет создана бессветофорная транспортная связь на участке Киевского шоссе вблизи поселка Селятино, а также обеспечен удобный транзит транспортных средств за пределы столицы.

Как сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов, готовность объекта составляет около 60%. "Сейчас строятся участки боковых проездов Киевского шоссе, подходы к устоям разворотной эстакады над магистралью, монтируется бортовое ограждение эстакады, а также идет прокладка участков дождевой канализации", - уточнил он.