Москва заключила на ПМЭФ соглашения о сотрудничестве на пять лет с четырьмя регионами

Церемония подписания состоялась на стенде столицы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Москва заключила соглашения о сотрудничестве на пять лет с Кабардино-Балкарией, Калмыкией, Омской и Орловской областями. Церемония подписания состоялась в четверг на стенде столицы в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2023).

Как передает корреспондент ТАСС, в торжественных мероприятиях приняли участие мэр Москвы Сергей Собянин, врио губернатора Омской области Виталий Хоценко, губернатор Орловской области Андрей Клычков, глава Кабардино-Балкарской Республики Казбек Коков и глава Республики Калмыкия Бату Хасиков.

Соглашения с Омской и Орловской областями

Как уточнили ТАСС в пресс-службе мэра и правительства столицы, программа сотрудничества на 2023-2028 годы между Москвой и Омской областью была подготовлена на основании соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве между двумя регионами от 12 сентября 2019 года и предполагает реализацию совместных проектов в различных сферах экономики и городского хозяйства.

Документ предусматривает обмен информацией об ассортименте продукции, выпускаемой предприятиями города Москвы и Омской области; обмен информацией о лучших управленческих решениях по достижению показателей национального рейтинга состояния инвестиционного климата; обмен опытом в области разработки и внедрения новых технологий в сфере телекоммуникации и связи; обмен опытом по вопросам сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия - памятников истории и культуры.

Кроме того, в программе предусмотрено содействие развитию сотрудничества между музеями двух регионов и реализации культурных и иных творческих проектов, а также обмен опытом по вопросам развития туристской инфраструктуры, повышения качества туристского продукта и уровня туристского сервиса, профессиональной подготовки работников туристической индустрии.

"Соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве на ближайшие 5 лет между Москвой и Орловской областью <…> развивает положения предыдущего двустороннего документа, заключенного в 2015 году, и предусматривает углубление интеграции и укрепление двусторонних связей в таких сферах, как транспорт, информационные коммуникации, промышленность, агропромышленный комплекс, торговля и услуги, архитектура и строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, благоустройство городских территорий, здравоохранение, образование, наука, культура, туризм и спорт, охрана окружающей среды, семейная и молодежная политика и др.", - добавили в мэрии.

Соглашения с республиками

Соглашение и программа сотрудничества между Москвой и Кабардино-Балкарской Республикой на 2023-2027 годы развивают положения предыдущего двустороннего документа, заключенного в 2014 году. Новые документы предусматривают развитие межрегиональной экономической интеграции и укрепление связей в таких сферах, как транспорт, информационные коммуникации, промышленность, агропромышленный комплекс, торговля и услуги, архитектура и строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, благоустройство городских территорий, здравоохранение, образование, наука, культура, туризм и спорт, охрана окружающей среды, семейная и молодежная политика и др.

Соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве между Москвой и Калмыкией на ближайшие 5 лет тоже развивает положения предыдущего двустороннего документа, который был заключен в 2011 году. "[Соглашение] предусматривает углубление интеграции и укрепление двусторонних связей в таких сферах, как транспорт, информационные коммуникации, промышленность, агропромышленный комплекс, торговля и услуги, архитектура и строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, благоустройство городских территорий, здравоохранение, образование, наука, культура, туризм и спорт, охрана окружающей среды, семейная и молодежная политика и др.", - заключили в пресс-службе мэра и правительства столицы.

ПМЭФ-2023

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.