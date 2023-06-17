В Москве создали ESG-индекс городов и регионов ЕАЭС

Города и регионы ESG-рэнкинга оцениваются на основании 45 показателей, которые сгруппированы по тематическим блокам

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы и Национальное рейтинговое агентство (НРА) составили ESG-рэнкинг для 23 регионов и крупнейших городов стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом в рамках Петербургского международного экономического форума сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Москва не первый год работает над достижением целей устойчивого развития. Так, сегодня город полностью обеспечил реализацию шести ЦУР из 17 и продолжает активно реализовывать проекты и программы для их выполнения. Среди них, например, пилотный проект с моногородами по достижению целей устойчивого развития с ВЭБ.РФ, а также система оценки инфраструктурных проектов IRIIS. В партнерстве с Национальным рейтинговым агентством мы также создали рэнкинг городов и регионов ЕАЭС, призванный стать инструментом оценки эффективности работы органов власти в вопросах реализации принципов ESG", - сказал Ефимов.

Как пояснили в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений, итоговый ESG-индекс складывается из показателей экологического - Environmental, социального - Social и управленческого - Governance блоков. Для каждого из них рассчитан субиндекс. Города и регионы ESG-рэнкинга оцениваются на основании 45 показателей, которые сгруппированы по тематическим блокам.

"Реализация ESG-рэнкинга городов и регионов ЕАЭС позволит привлечь дополнительное внимание к инвестиционному потенциалу региона, повысить доверие в бизнес-среде между членами Союза, а также обеспечит обмен лучшими практиками по достижению целей устойчивого развития. Кроме того, аналитика рэнкинга способствует выявлению направлений, на которые следует обратить особое внимание", - подчеркнул руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Рэнкинг составлен для 23 регионов и крупнейших городов стран Евразийского экономического союза. Выборка включает шесть регионов России, семь регионов Белоруссии, семь регионов Казахстана, два региона Кыргызстана и один регион Армении. Результаты рэнкинга будут раскрыты на сайте НРА.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.